Le PSG fait sa révolution, c’est validé

Alexis Brunet

Cet été, le PSG s'est montré particulièrement actif sur le mercato. Mais comparé aux années précédentes, le club de la capitale a décidé d'aller chercher des joueurs français, et non plus des stars étrangères. Ainsi Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, ou Lucas Hernandez entre autres ont débarqué à Paris. Et à entendre le dernier cité, cela est une grande réussite.

La saison dernière, le PSG alignait une attaque composée de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais cette année, cela a drastiquement changé. Les deux stars sud-américaines sont parties, et le club de la capitale a décidé de miser sur des joueurs français.

Le PSG a recruté deux champions du monde

Pour remplacer Neymar et Lionel Messi, le PSG a recruté entre autres Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Le club de la capitale peut donc se permettre d'aligner une attaque 100% française. Mais Paris a aussi recruté le jeune tricolore Bradley Barcola, ainsi que le champion du monde Lucas Hernandez. C'est donc le deuxième joueur sacré au mondial 2018 à rejoindre le PSG cet été, avec Dembélé.

Hernandez valide la stratégie du PSG