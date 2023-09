L’entraîneur du PSG fait un geste après l’OM

Arnaud De Kanel

Soirée rêvée pour Luis Enrique ! Pour son tout premier Classique contre l'OM, l'entraineur espagnol a étrillé le rival 4 buts à 0. Visiblement très satisfait de la performance de ses joueurs, il a décidé leur accordé une faveur. Le vestiaire parisien risque d'apprécier.

Luis Enrique commence à imposer sa patte. Dimanche soir, son équipe a outrageusement dominé le choc face à l'OM en l'emportant 4 buts à 0. Le moment idéal pour lui d'accorder un jour de repos supplémentaire à sa bande.

«J'ai aimé ce qu'on a fait»

Le nouvel entraineur du PSG savoure la prestation de son équipe et défend ses choix. « C'est ce qu'il faut faire dans le foot. Si vous gagnez tout va bien, si vous perdez, le coach est le premier responsable. J'ai fait de nouveaux choix ce soir parce que j'ai beaucoup de joueurs de qualité et je devais donner du temps de jeu à certains. Est-ce que ça va durer ? Qui sait... Pour moi ce sont en tout cas des options agréables. (...) Je n'ai rien de spécial à expliquer d'un point de vue tactique, mais j'ai aimé ce qu'on a fait aujourd'hui », a-t-il déclaré pour Prime Vidéo . Luis Enrique était de très bonne humeur dimanche soir et les joueurs du PSG vont pouvoir en profiter.

Journée de repos pour le vestiaire du PSG