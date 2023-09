PSG : Luis Enrique est aux anges après ce transfert

Pierrick Levallet

Recruté contre 45M€ cet été, Lucas Hernandez se sent comme un poisson dans l'eau au PSG. Le défenseur de 27 ans serait aux anges depuis son transfert, mais il ne serait pas le seul. Luis Enrique serait également très satisfait par l'arrivée du champion du monde 2018 au sein de son effectif.

Pour se renforcer dans le secteur défensif, le PSG a bouclé les arrivées de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez. Le premier est arrivé libre après son départ de l’Inter, le deuxième a été acheté pour environ 45M€ au Bayern Munich. L’international français était d’ailleurs l’une des grandes priorités du PSG sur le marché des transferts.

Lucas Hernandez jubile après son transfert au PSG

Et depuis son transfert, Lucas Hernandez se sentirait très heureux à Paris. Bluffé par l’ambiance au Parc des Princes, le champion du monde 2018 serait aux anges. Il profite notamment de l'absence de Nuno Mendes pour se faire une place dans le onze du PSG. Mais il ne serait pas le seul à être comblé par son arrivée dans la capitale puisque Luis Enrique serait également très satisfait du recrutement du défenseur de 27 ans.

Luis Enrique apprécie sa polyvalence