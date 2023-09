Luis Enrique le relance au PSG, il exulte

Thomas Bourseau

Achraf Hakimi a connu des périodes bien inégales depuis sa signature au PSG à l’été 2021 sur le plan sportif. Sous Luis Enrique, le latéral droit marocain est redevenu une véritable menace pour l’adversaire et l’entraîneur l’aurait « libéré » selon son entourage qui le dit « heureux » de pouvoir s’exprimer de la sorte.

Il semble loin le Achraf Hakimi désœuvré dans le système du PSG et désabusé du bloc équipe coupé en deux du club de la capitale un soir d’automne 2021 pour le Classique OM - PSG (0-0). A l’époque expulsé, le latéral droit du Paris Saint-Germain avait regretté cette désorganisation tactique à l’époque auprès de ses proches selon L’Équipe .

La renaissance d’Achraf Hakimi notamment due à Luis Enrique ?

Plus récemment, Achraf Hakimi a été la cible d’une mise en examen pour viol la saison passée, de quoi entacher son image et surtout d’entamer grandement sa confiance. Ce qui s’est reflété sur son niveau de jeu. Mais grâce à Luis Enrique, nouveau coach du PSG depuis le 5 juillet dernier qui a décidé de le repositionner en lui donnant des directives plus variées sur son impact dans le jeu, Achraf Hakimi revit comme le souligne L’Équipe .

ARE YOU KIDDING ME, ACHRAF HAKIMI?! 🇲🇦☄️ pic.twitter.com/wFxDYc5lUj — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 24, 2023

Le clan Hakimi l’assure, il est «libéré» et «heureux» au PSG