PSG - OM : Le clan Tapie réagit aux insultes

Dimanche dernier, le Classico entre le PSG et l'OM au Parc des Princes a notamment été marqué par les insultes proférées par les joueurs parisiens à l'encontre de leurs adversaires après le match. Mais le petit-fils de Bernard Tapie ne condamne pas ces actes et tente d'éteindre la polémique.

Sur le terrain, ce grand choc entre le PSG et l'OM a rapidement viré à la démonstration dimanche dernier puisque les hommes de Luis Enrique se sont largement imposés face à leurs grands rivaux (4-0). Mais certains faits extrasportifs ont également fait couler beaucoup d'encre après ce match, et notamment les insultes proférées par Randal Kolo-Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Layvin Lurzawa qui, pendant leur communion avec les supporters du PSG, n'ont pas hésité à reprendre à haute voix des chants insultants envers l'OM.

« Ils nous ont lavé, ils nous taillent, c'est le jeu »

Cette polémique a fait grand bruit, et certains à l'OM réclament même des sanctions à l'encontre des quatre joueurs du PSG. Mais de son côté, le petit-fil de Bernard Tapie, Rodolphe Tapie, livre un point de vue assez inattendu sur la question via son compte Twitter : « Ridicule cette histoire! C’est la rivalité… ils nous ont lavé, ils nous taillent, c’est le jeu… », explique-t-il malgré son statut de grand fan de l'OM.

« On a été honteux basta ! »