OM : Polémique homophobe, le boss du PSG pousse un coup de gueule

Lors du Classique opposant le PSG et l’OM dimanche soir au Parc des Princes, des chants homophobes ont résonné pendant la rencontre. Depuis, de nombreuses personnes ont réclamé des sanctions, notamment la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Une polémique qui ne plairait pas au club de la capitale et notamment à Nasser Al-Khelaïfi.

Dimanche soir au Parc des Princes, le PSG a écrasé l’OM lors du premier Classique de la saison (4-0). Une performance gâchée par la polémique qui a suivi cette rencontre. Pendant le match, des supporters parisiens ont lancé des chants homophobes. Depuis, ces agissements ont été dénoncés par de nombreuses personnes et notamment par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

«Ce n’est pas que l’affaire du PSG»

Après avoir poussé un coup de gueule sur le réseau social X , Amélie Oudéa-Castéra s’est de nouveau exprimée à ce sujet ce mardi au micro de RMC Sport , réclamant des sanctions individuelles : « C’est un sujet qui doit être pris à bras le corps par tout le football français. C’est l’affaire du PSG mais ce n’est pas que l’affaire du PSG. On a déjà entendu ces chants homophobes dans d’autres stades avec d’autres équipes. La passion pour le foot oui, mais pas des discriminations. On ne peut pas s’habituer à ces chants homophobes. Ce n’est pas parce qu’ils se produisent ou se sont produits régulièrement qu’il faut s’habituer. Il faut, au contraire, combattre et dire que ces mots qu’on entend dans nos stades ne sont pas acceptables et qu’ils n’y ont pas leur place », a-t-elle notamment déclaré.

«S’acheter une image en reprenant toujours le PSG mais jamais les autres»