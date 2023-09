PSG : Polémique contre l’OM, le gouvernement Macron en remet une couche

Hugo Chirossel

Alors que le PSG recevait l’OM dimanche soir en clôture de la sixième journée de Ligue 1, des chants homophobes scandés par des supporters parisiens ont été entendus pendant la rencontre. Des faits dénoncés lundi par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Cette dernière s’est de nouveau exprimée à ce sujet et a notamment demandé des sanctions individuelles.

« Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes . » Sur le réseau social X , Amélie Oudéa-Castéra a poussé un coup de gueule lundi, au lendemain du Classique entre le PSG et l’OM. En cause, des chants homophobes entendus pendant la rencontre et repris par certains joueurs du club de la capitale lors des célébrations. Interrogée par RMC Sport ce mardi, la ministre des Sports a de nouveau dénoncé ces agissements et a réclamé des sanctions individuelles.

«La passion pour le foot oui, mais pas des discriminations»

« J’ai eu l’occasion de m’exprimer hier (lundi) sur le sujet. C’est un sujet qui doit être pris à bras le corps par tout le football français. C’est l’affaire du PSG mais ce n’est pas que l’affaire du PSG. On a déjà entendu ces chants homophobes dans d’autres stades avec d’autres équipes. La passion pour le foot oui, mais pas des discriminations. On ne peut pas s’habituer à ces chants homophobes. Ce n’est pas parce qu’ils se produisent ou se sont produits régulièrement qu’il faut s’habituer. Il faut, au contraire, combattre et dire que ces mots qu’on entend dans nos stades ne sont pas acceptables et qu’ils n’y ont pas leur place », a déclaré Amélie Oudéa-Castéra.

Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importent la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont… https://t.co/31fLOvlz4C — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) September 25, 2023

«Des sanctions individuelles tournées contre les personnes qui lancent ces chants»