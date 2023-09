Galtier appelle l’OM, sa réponse est cruelle

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Jacques Abardonado, qui assurait l'intérim depuis le départ de Marcelino, l'OM a bien sondé Christophe Galtier qui a envisagé la possibilité d'accepter cette proposition. Mais pour des raisons de timing, l'ancien coach du PSG a décliné l'offre marseillaise. L'une des décisions les plus difficiles de sa carrière.

Le feuilleton de la succession de Marcelino va prendre fin. En effet, à la surprise générale, c'est Gennaro Gattuso qui a été choisi par l'OM. L'Italien mettra fin à l'intérim de Jacques Abardonado et devrait même être sur le banc marseillais dès dimanche contre l'AS Monaco. Une arrivée qui met fin à la piste menant à Christophe Galtier.

𝓮𝓼𝓹𝓻𝓲𝓽 𝓭'𝓮́𝓺𝓾𝓲𝓹𝓮 👥 pic.twitter.com/j1Fzmag6uw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2023

Galtier recale l'OM

Et pourtant, selon les informations de L'EQUIPE , l'OM a bien contacté Christophe Galtier et ce dernier a pris soin de bien étudier cette proposition, preuve de son intérêt pour le projet marseillais. Mais il a finalement décliné à cause d'une question de timing. Le natif de Marseille souhaitait prendre un peu de recul avant de trancher. Une demande incompatible avec la volonté de l'OM qui attendait un entraîneur disponible dès dimanche.

La décision la plus difficile de sa carrière