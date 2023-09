RC Lens : C'est la surprise du mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que tout le monde attendait Elye Wahi, la recrue phare de l'été au RC Lens, c'est finalement Morgan Guilavogui qui fait la meilleure impression depuis le début de saison. L'ancien attaquant du Paris FC, buteur contre Toulouse samedi, il a même offert la première victoire de la saison aux Lensois (2-1). Franck Haise valide.

Le départ de Loïs Openda a évidemment laissé un vide difficile à combler pour le secteur offensif du RC Lens. Meilleur buteur du club la saison dernière, le Belge a rejoint le RB Leipzig pour environ 50M€. Après un long feuilleton, c'est finalement Elye Wahi qui a débarqué chez les Sang-et-Or qui ont pour l'occasion explosé leur record pour un transfert, en lâchant 35M€, bonus compris, pour l'international espoirs. Cependant, l'ancien Montpelliérain n'a toujours pas trouvé le chemin des filets.

Il dévoile les coulisses de son transfert au RC Lens https://t.co/nJWxXP6PBg pic.twitter.com/fA2VWNZUUG — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

Guilavogui, la bonne surprise du RC Lens

A l'inverse de Morgan Guilavogui. Arrivé en tout début de mercato en provenance du Paris FC pouf 4M€, l'international guinéen faisait peu parler de lui compte tenu du transfert historique d'Elye Wahi. Et pourtant, il se révèle comme la très bonne surprise de ce début de saison côté lensois. Polyvalent, Guilavogui apporte une vraie diversité dans le jeu lensois. Et surtout, il offre une profondeur de banc très intéressante à Franck Haise comme en témoigne son entrée en jeu décisive contre Toulouse lors de laquelle il a signé le but de la victoire pour les Sang-et-Or. Le premier succès lensois de la saison.

Haise déjà convaincu