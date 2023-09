Mourinho snobe le PSG, jackpot en vue ?

Pierrick Levallet

Pour remplacer Christophe Galtier, plusieurs noms étaient évoqués au PSG. La direction parisienne pensait notamment à José Mourinho, mais le Special a préféré snober le club de la capitale pour rester à l'AS Roma. Depuis, rien ne va plus pour le Portugais, qui pourrait se faire virer si ses résultats ne s'améliorent pas. Mais son départ devrait coûter une fortune aux Giallorossi.

Après une saison minée par les polémiques et les déceptions sportives, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier. Pour le remplacer, de nombreux noms ont été évoqués. José Mourinho a notamment été longtemps annoncé au sein du club de la capitale. Mais finalement, le Portugais a snobé les Rouge-et-Bleu et la direction parisienne s’est tournée vers Luis Enrique.

Mourinho n'y arrive plus à Rome

Mais de son côté, tout ne se passe pas vraiment comme prévu pour José Mourinho. Le technicien de 60 ans vient de réaliser le plus mauvais début de saison de sa carrière (1 victoire, 2 nuls, 3 défaites avec l’AS Roma en Serie A). De ce fait, certaines rumeurs commencent à évoquer une éventuelle fin prématurée pour le Special One , dont le contrat expire en juin 2024.

Son licenciement va coûter une fortune à l'AS Roma