Vague de départs, l’OM sort du silence

Après la crise qui a touché le club la semaine dernière, l’OM a décidé d’opérer des changements en interne. En ce sens, Rani Berbachi, team manager, ainsi que quatre de ses collaborateurs ont été mis en retrait. Ils sont jugés trop proches du groupe professionnel et devraient occuper d’autres fonctions à l’avenir.

Si Gennaro Gattuso est arrivé mercredi dernier à l’OM, certaines personnes en interne n’auront pas l’opportunité de collaborer avec l’Italien. Dans la foulée, les dirigeants marseillais ont décidé d’écarter cinq intendants du club, dont Rani Berbachi, team manager de l’Olympique de Marseille.

Cinq intendants écartés par l’OM

Comme indiqué par L'Équipe , les autres personnes concernées sont son frère Samir, ainsi que son fils Rayan et deux de leurs collègues : Samir Abbès et Walid Baaloul. Ils sont priés de ne plus se rendre à La Commanderie et sont écartés du groupe professionnel de l'OM jusqu’à nouvel ordre.

«Ils vont occuper d'autres missions au sein du club»