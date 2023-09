En pleine crise, l’OM prépare une vague de départs inattendue

Pierrick Levallet

L'OM traverse une véritable crise depuis quelques jours. Et alors qu'un climat plutôt tendu règne au sein du club phocéen, la direction marseillaise est en train de faire le ménage en interne. Après s'être séparé de son médecin Jean-Baptiste Grisoli, l'OM serait en effet en train de planifier une vague d'autres départs assez inattendue.

Depuis quelques jours maintenant, l’OM est tourmenté par une véritable crise. Après le match nul contre Toulouse le 17 septembre dernier (0-0), les supporters marseillais ont laissé éclater leur colère. Certains Ultras ont réclamé le départ de quelques dirigeants et d'autres seraient allés jusqu'à menacer Pablo Longoria. Ce climat tendu a d’ailleurs fait une première victime puisque Marcelino a décidé de claquer la porte et vient tout juste d’être remplacé par Gennaro Gattuso.

Annoncé à l'OM, il touche un jackpot de 1,8M€ https://t.co/HTBkCQEWhr pic.twitter.com/JMK67LKECX — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

L'OM se sépare de son médecin

Mais en interne aussi, l’OM opère à quelques changements. Le club olympien s’est ainsi séparé du médecin Jean-Baptiste Grisoli après que certaines tensions aient éclatées entre les deux parties. La direction marseillaise n’aurait cependant pas prévu de s’arrêter là. En effet, l’OM prépare un gros coup de balai en interne.

Cinq autres intendants sur le départ ?