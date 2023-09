Mercato : Le sauveur du PSG, c’est lui !

Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, le PSG a presque entièrement remanié son effectif. Le club de la capitale s'est séparé de quelques stars comme Neymar et Lionel Messi pour les remplacer par des joueurs impliqués par le projet. Mais le plus gros changement a eu lieu sur le banc. Luis Enrique est venu remplacer Christophe Galtier. Et le technicien espagnol est en train de sauver les Rouge-et-Bleu avec sa méthode.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato intéressant. S'étant séparé de quelques stars comme Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et Marco Verratti, le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine d’arrivées pour se renforcer, dont celles notables de Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Randal Kolo Muani ou encore Ousmane Dembélé. Si les résultats ne sont pas encore tout-à-fait au rendez-vous depuis le début de saison, le club de la capitale commence néanmoins à monter en puissance.

Le PSG retrouve des couleurs

Les victoires contre le Borussia Dortmund (2-0) puis contre l’OM (4-0) avec la manière peuvent d’ailleurs le prouver. À la peine en fin de saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier, le PSG est en train de retrouver des couleurs petit à petit. Et ce retour, l’effectif parisien le doit à un homme.

Luis Enrique a tout changé après Galtier