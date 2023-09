Galtier à l’OM, l’échec était annoncé

Thibault Morlain

Ce mercredi soir, l’OM a donc officialisé l’arrivée de Gennaro Gattuso comme nouvel entraîneur du club phocéen. L’Italien prend ainsi les commandes à Marseille, alors qu’on attendait plutôt notamment l’arrivée de Christophe Galtier. Annoncé en pole position, l’ancien entraîneur du PSG n’est pas venu et pour Daniel Riolo, cela n’est pas vraiment étonnant…

Remercié par le PSG il y a quelques semaines maintenant, Christophe Galtier pourrait reprendre du service. Et ces derniers jours, le natif de Marseille avait notamment été annoncé comme le favori pour venir s’asseoir sur le banc de l’OM. A la recherche du successeur de Marcelino, Pablo Longoria avait contacté Galtier, qui n’est finalement pas venu puisque c’est Gennaro Gattuso qui a été nommé.

A peine arrivé, Gattuso déballe déjà son plan pour l’OM https://t.co/rukko4lK7Y pic.twitter.com/w3MCzJhzBX — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

« Ce n’est pas facile d’engager un mec qui va passer au tribunal après »

Pour L’After Foot , Daniel Riolo a réagi à ce rendez-vous manqué entre l’OM et Christophe Galtier. Et pour lui, ce n’est pas vraiment une surprise : « Galtier a un procès au mois de décembre. Ce n’est pas facile d’engager un mec qui va passer au tribunal après. L’issue n’est pas connue. Finalement, quand on réfléchissait deux secondes, il n’y avait pas matière à donner beaucoup de crédit à cette piste ».

« C’est des emmerdes »