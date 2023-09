Mbappé : Le PSG lâche une annonce et se fait calmer net

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nasser Al-Khelaïfi l'assure, les soucis avec Kylian Mbappé appartiennent au passé. Aujourd'hui, tout va pour le mieux entre les deux parties selon le président du PSG. Oui mais voilà, le contrat du joueur expire toujours en juin prochain et aucune prolongation n'est à l'ordre du jour comme l'a rappelé Josep Pedrerol, présentateur de la fameuse émission El Chiringuito.

Les tensions entre Kylian Mbappé et le PSG sont de l'histoire ancienne si l'on en croit les propos de Nasser Al-Khelaïfi. Lors d'un entretien accordé à un média polonais, le président du PSG a assuré que le joueur français était heureux au sein de la capitale. Sa mise à l'écart après avoir refusé d'activer l'option de prolongation d'un an supplémentaire a été oubliée par l'international tricolore, qui devrait faire son retour sur les pelouses de Ligue 1 ce samedi à l'occasion d'une rencontre face à Clermont.

Polémique au PSG, Luis Enrique sort du silence https://t.co/XZSDEZggaA pic.twitter.com/CBJ5X8URgq — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

« Kylian est un joueur du PSG. Il aime le club »

« Kylian est un joueur du PSG. Il aime le club. C’est un joueur fantastique, le meilleur du monde. Nous sommes très heureux de l’avoir. Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu'il fait, et de ce que fait toute l'équipe. Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il mérite le Ballon d'Or » a assuré Nasser Al-Khelaïfi lors d'un entretien accordé à Meczykipl ce vendredi.

La presse espagnole calme Al-Khelaïfi