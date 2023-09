Il choisit l’Algérie plutôt que la France, Riolo pousse un coup de gueule en direct

Thibault Morlain

Le choix d’Amine Gouiri est donc enfin officiel. Si le joueur de Rennes a évolué avec dans les catégories de jeunes de l’équipe de France, il va désormais représenter l’Algérie. Une décision officialisée par le principal intéressé après de longues semaines d’interrogations. Daniel Riolo a d’ailleurs réagi à cette issue du dossier Gouiri, ne manquant pas de hausser le ton.

Sur ses réseaux sociaux, Amine Gouiri a annoncé sa décision pour sa sélection. Alors qu’il avait le choix entre l’équipe de France et l’Algérie, le joueur de Rennes a opté pour les Fennecs. « Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne. Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire », a posté Gouiri.

Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne 🇩🇿 Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire. (1/1) pic.twitter.com/yIKLWWx7I5 — Amine Gouiri (@aminegouiri) September 26, 2023

« Il disait à ses proches depuis 6 mois que c’était décidé »

Au micro de L’After Foot , Daniel Riolo a réagi à ce choix d’Amine Gouiri. S’il a aucun problème à ce que l’attaquant de 23 ans opte pour l’Algérie, il regrette toutefois le temps pris pour annoncer cette décision. Riolo a alors poussé un coup de gueule, lâchant : « Le vrai soucis dans cette histoire, c’est pourquoi il a attendu si longtemps alors qu’il disait à ses proches depuis 6 mois que c’était décidé. Ces tergiversations, ça m’agace profondément. J’ai toujours dit, les mecs faites ce que que vous voulez, il faut allez là où votre coeur a envie d’aller. Mais dites les choses clairement. Les mecs qui tergiversent, je ne supporte pas. Et je pense qu’en Algérie, les tergiversations autour du choix de la sélection nationale, c’est insupportable ».

« Ça, ça me gave vraiment »