Deschamps reçoit un appel du pied à l’étranger

Amadou Diawara

Très en vue du côté du Bayern, Mathys Tel fait aussi le plus grand bonheur de l'équipe de France U19. Et alors qu'il a marqué son premier but en Ligue des Champions ce mercredi soir, le crack de 18 ans a lancé un appel du pied à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

A seulement 18 ans, Mathys Tel bénéficie déjà de la confiance de Thomas Tuchel au Bayern. En effet, le jeune attaquant de 18 ans a de plus en plus de temps de jeu au Bayern. D'ailleurs, Mathys Tel s'est illustré ce mercredi soir en Ligue des Champions.

Mercato : Le PSG a refusé un deal inattendu https://t.co/ahECs43x8N pic.twitter.com/c6mbCTK5LW — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Mathys Tel veut déjà jouer en équipe de France A

Lors du choc entre le Bayern et Manchester United ce mercredi soir, Mathys Tel a inscrit le premier but de sa carrière en Ligue des Champions. Et alors qu'il défend également les couleurs de l'équipe de France U19, le crack de 18 ans a lancé un appel du pied à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus .

«J'aimerais y gratter quelques minutes»