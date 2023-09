Thierry Henry l’appelle, il révèle la discussion

Thibault Morlain

Pour son premier rassemblement en tant que sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a fait des choix, faisant des heureux, mais aussi des déçus. Parmi les absents, on peut notamment citer Mathys Tel, en forme au Bayern Munich. Thierry Henry n’a toutefois pas manqué de l’appeler pour justifier sa décision et l’attaquant français est revenu sur cette décision.

Auteur d’un bon début de saison avec le Bayern Munich, Mathys Tel n’a toutefois pas été appelé par Thierry Henry avec l’équipe de France Espoirs. Il n’empêche que le sélectionneur des Bleuets garde un oeil sur le buteur de 18 ans. « J’ai discuté avec lui, il a eu une explication et il l’a très bien comprise. Je continue à le suivre, car il est en train de bousculer la hiérarchie dans un club comme le Bayern Munich. Mais il faut être patient, c’est un bon gamin, il me pose des problèmes et ça va être compliqué de ne pas l’appeler s’il continue », expliquait d’ailleurs Thierry Henry à propos de Mathys Tel.

« Thierry Henry m'a dit qu'il regardait énormément mes matches, que j'avais tout pour réussir »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , l’attaquant du Bayern Munich est d’ailleurs revenu sur son échange avec Thierry Henry. Que s’est-il dit entre les deux hommes ? Mathys Tel a expliqué à propos de cette discussion : « Thierry Henry m'a dit qu'il regardait énormément mes matches, que j'avais tout pour réussir. Que j'avais toutes mes chances d'arriver en Espoirs mais ça ne dépendait que de moi ».

« Si je n'ai pas été dans cette liste, c'est qu'il me manque quelque chose »