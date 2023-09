Le PSG transfère deux stars, Thierry Henry se lâche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a pris certaines décisions majeures cet été, en décidant notamment de se séparer de Neymar et Marco Verratti qui sont devenus les deux plus grosses ventes de toute l'histoire du club. Et Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France espoirs, livre son point de vue sur ces départs.

Cette saison 2023-2024 semble sonner le début d'une nouvelle ère au PSG, qui n'a pas hésité à faire des choix forts durant le mercato estival pour renouveler son effectif. Outre la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur, le club de la capitale a également décidé de se séparer de deux stars majeures de son effectif : Neymar et Marco Verratti. Le premier a été lâché en Arabie Saoudite, à Al-Hilal, pour une vente record de 90M€, soit la plus importante de toute l'histoire du PSG. Quant au milieu de terrain italien, il a officialisé cette semaine son transfert à Al-Arabi pour 50M€, et a fait ses adieux au Parc des Princes vendredi soir.

Henry juge les départs de Verratti et Neymar

Interrogé au micro de RMC Sport, Thierry Henry a livré son point de vue sur ces deux départs majeurs de Verratti et Neymar cet été au PSG : « Déjà, premièrement, je suis content que Verratti puisse dire au revoir parce qu'il le mérite. On peut dire ce qu'on veut, mais il a quand même été plus que bon au PSG. Neymar aussi. Après j'ai vu ce qu'il a dit, les gens... Moi, je reste sur ce qu'il a fait sur le terrain. Est-ce que ça aurait pu être un peu mieux? Oui, ça aurait pu être mieux. Mais quand même, il a représenté le PSG », estime le sélectionneur de l'équipe de France espoirs.

