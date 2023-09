PSG : Il fait un pari osé après le transfert de Verratti

Pierrick Levallet

C'est maintenant officiel, Marco Verratti n'est plus un joueur du PSG. Ne se sentant plus désiré dans la capitale, le milieu de terrain de 30 ans a signé à Al-Arabi cet été. Mais avec une signature aussi importante, le Qatar a-t-il démontré qu'il pouvait concurrencer l'Arabie Saoudite sur le mercato ? Fabrizio Romano ne le pense pas vraiment.

Entre le PSG et Marco Verratti, c’est terminé. Après une décennie de bons et loyaux services, l’international italien a quitté le club de la capitale pour s’engager à Al-Arabi au Qatar. Le milieu de terrain de 30 ans ne se sentait plus vraiment désiré et a donc donné son feu vert pour son départ.

L’Arabie Saoudite bientôt concurrencée par le Qatar sur le mercato ?

Mais avec une telle signature, le Qatar a-t-il démontré qu’il pouvait concurrencer l’Arabie Saoudite sur le mercato ? Marco Verratti était convoité par des clubs saoudiens cet été, mais a finalement pris la direction d’Al-Arabi. Fabrizio Romano a lâché une prédiction à ce sujet.

«Je ne comparerais pas le Qatar et l’Arabie Saoudite»