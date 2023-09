Frustrée, la surprise de Deschamps balance tout

Benjamin Labrousse

Ce mardi, une équipe de France remaniée par Didier Deschamps s’inclinait face à l’Allemagne en match amical. Auteur d’une prestation mitigée pour ses grands débuts internationaux, Jean-Clair Todibo était sorti frustré de cette rencontre. Après avoir frappé un grand coup en l’emportant face au PSG ce vendredi avec Nice (2-3), le défenseur de 23 ans a raconté sa semaine si particulière.

Parfois, la carrière d’un footballeur peut décoller du jour au lendemain. À ce sujet, le défenseur français Jean-Clair Todibo a connu une semaine extrêmement importante dans sa jeune carrière. Titulaire avec l’équipe de France face à l’Allemagne en amical ce mardi, le joueur de l’OGC Nice aura été coupable sur les deux buts allemands lors de la défaite des Bleus (2-1). Ce vendredi, Jean-Clair Todibo a vite rebondi en ayant réalisé une performance XXL face au PSG, alors que Nice s’est imposé au Parc des Princes (2-3).

« Il y avait de la frustration par rapport au résultat »

Dans des propos relayés par Le Parisien , Jean-Clair Todibo a raconté sa semaine si particulière. « C’est une très bonne semaine pour moi. Je suis très heureux de cette première en équipe de France. Après, il y avait de la frustration par rapport au résultat. On est rentrés mardi soir, et je suis arrivé le mercredi matin à Paris, il fallait que je décolle dans la foulée pour Nice et préparer directement ce match contre le PSG » , déclare celui qui a été convoqué par Didier Deschamps en remplacement d’Ibrahima Konaté.

« Je pense l’avoir bien fait »