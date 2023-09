En direct, Riolo monte au créneau pour Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Alors que la France a perdu face à l’Allemagne (2-1) ce mardi soir, Kylian Mbappé n’a lui pas joué de la rencontre. Diminué à cause d’un problème au genou, le joueur du PSG est resté sur le banc des remplaçants. Une absence qui n’est d’ailleurs pas passée inaperçue sur le terrain. Cela n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir Daniel Riolo qui est alors monté au créneau pour Kylian Mbappé.

Cela faisait maintenant plusieurs mois que l’équipe de France de football n’avait plus perdu un match. Les hommes de Didier Deschamps sont cependant tombés ce mardi face à l’Allemagne. Une rencontre durant laquelle on n’a toutefois pas vu Kylian Mbappé sur la pelouse. En effet, touché à un genou, le joueur du PSG n’a pas joué et cela s’est remarqué puisque le visage offensif des Bleus n’était clairement pas le même en l’absence de Mbappé.

PSG : Le transfert de Mbappé est relancé, le Real Madrid dépassé ? https://t.co/KdFJ9Wv1BG pic.twitter.com/ATCfp11367 — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

« On ne parle pas du côté complètement indispensable du capitaine des Bleus ? »

Au micro de RMC lors de L’After Foot , Daniel Riolo a tenu à souligner à quel point Kylian Mbappé pouvait être important pour l’équipe de France. Alors que certains ont pu remettre en question cela sur les réseaux sociaux, le journaliste n’a clairement pas la même vision. Il a ainsi lâché sur Mbappé : « On ne parle pas du côté complètement indispensable du capitaine des Bleus ? Ça me semble évident. Il y a une tendance qui de plus en plus doute de l’importance de Mbappé en équipe de France. Je crois que vous n’êtes pas au fait de cette tendance sur les réseaux sociaux. Il y a une tendance à relativiser l’importance de Mbappé et je pense qu’on le voit. Je suis très étonné qu’il n’ait pas joué une minute. Est-ce que Deschamps a dit qu’il allait se reposer ? C’est fort possible ».

« Ça se voit quand il n’est pas là »