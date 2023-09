PSG : Kylian Mbappé a déjà annoncé son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d'un long feuilleton, Kylian Mbappé et le PSG se sont finalement réconciliés, et le capitaine de l'équipe de France est donc resté dans la capitale malgré l'intérêt persistant du Real Madrid à son égard. Toutefois, à en croire la presse espagnole, Mbappé aurait déjà programmé son départ libre l'été prochain.

Le feuilleton Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d'encre tout au long de l'été, puisque l'attaquant français avait signifié à la direction du PSG en juin dernier qu'il n'activerait sa clause de prolongation de contrat jusqu'en 2025. Le joueur avait ensuite été mis à pied pendant plusieurs semaines, avant d'être finalement réintégré au mois d'août puisqu'il semble avoir trouvé un terrain d'entente avec le PSG.

PSG - Mbappé : Le plan B à plus de 200M€ https://t.co/uWG3M4WrQG pic.twitter.com/L2bpqXxXST — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Mbappé a déjà prévu de partir

Pourtant, à en croire les révélations du journaliste Eduardo Inda dans l'émission El Chiringuito , Kylian Mbappé aurait déjà acté son départ libre du PSG au terme de son contrat, en juin 2024 : « Mbappé vit pour l'argent. On me dit depuis la Casa Blanca qu'il a appelé l'entourage du Real Madrid pour les rassurer et que les rumeurs sur une éventuelle prolongation sont fausses », assure le journaliste.

Aucune prolongation en vue ?

En clair, malgré sa réconciliation durant l'été avec le PSG, Kylian Mbappé n'envisagerait aucunement de prolonger son contrat et pourrait donc débarquer libre au Real Madrid l'été prochain. La suite au prochain épisode...