Algérie : Riolo annonce déjà un problème avec ce crack

Titulaire indiscutable dans les rangs du Stade Rennais, Amine Gouiri aurait finalement opté en faveur de l'Algérie plutôt que l'équipe de France pour son avenir international. Mais Daniel Riolo, qui affiche de grandes réserves au sujet de l'ancien Lyonnais, semble sceptique sur ce dossier.

Du haut de ses 23 ans et alors qu'il est considéré comme l'un des éléments très prometteurs du championnat de France, Amine Gouiri aurait fait, si l'on en croit les dernières tendances, un choix majeur pour son futur. L'attaquant du Stade Rennais aurait en effet privilégié un avenir international avec l'Algérie plutôt que l'équipe de France, où ses perspectives d'évolution semblent pour l'instant bouchées dans le secteur offensif.

Il plante la France pour l’Algérie, Riolo se lâche https://t.co/y8u71yXyCA pic.twitter.com/g6z8ReYKyx — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

« Sur le terrain, je vois un flemmard »

Mais au micro de l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a mis en garde les Fennecs au sujet d'Amine Gouiri, lui qui était de passage en Algérie dernièrement : « Je me souviens quand on était en Algérie, ils étaient contents de le récupérer. Très bien, mais il va falloir que Belmadi le fasse changer beaucoup. Sur le terrain, je vois un flemmard. On dit futur grand, mais je le vois rien faire du tout. Depuis qu’il est à Rennes, de temps en temps, il va mettre un beau but, mais le match de samedi, c’est une catastrophe », estime Riolo.

« C’est un sacré chouineur »