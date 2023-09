En direct, Thierry Henry reçoit une drôle de candidature

Thomas Bourseau

Thierry Henry est de retour en action… en tant qu’entraîneur. Après les expériences Monaco et Montréal, le champion du monde 98 a pris les rênes de l’équipe de France Espoirs. L’occasion pour lui de faire un premier bilan et pour Micah Richards de lui glisser une surprenante candidature, non retenue.

Depuis près d’un mois, Thierry Henry est de retour sur un banc de touche en tant qu’entraîneur principal. A moins d’un an des Jeux Olympiques, la Fédération française de football a pris la decision de donner les clés de l’équipe de France Espoirs à Thierry Henry. Sa première expérience depuis l’Impact Montréal en 2020.

«Je suis très heureux. Il manquait quelque chose»

Pour ses débuts en tant que sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry a vu ses Bleuets prendre le meilleur contre le Danemark (4-1) et la Slovénie (4-0). De bon augure pour la suite. Ses premiers pas avec les Espoirs l’ont d’ailleurs enthousiasmé comme il l’a confié sur le plateau de CBS Sports mardi soir aux côtés de Kate Abdo, Jamie Carragher et Micah Richards. « Comment se passe le coaching ? Bien, jusqu'à présent, vous savez comment ça se passe. Nous avons remporté deux victoires, donc ça va pour l'instant. Si j'aime ça ? Oui, je suis très heureux. Il manquait quelque chose ».

Un buteur à 100M€ recale le PSG, il explique pourquoi https://t.co/NkKLG55ieP pic.twitter.com/j4Zlg7drNF — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

«Pour être honnête, je m’attendais à un appel»