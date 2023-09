Équipe de France : Thierry Henry se lâche sur Didier Deschamps

Thomas Bourseau

Depuis son départ de l’Impact Montreal en 2020, Thierry Henry n’avait plus eu une équipe à sa charge. Certes, le champion du monde était encore lors du dernier Mondial l’un des assistants de Roberto Martinez dans le staff de la sélection belge, mais depuis quelques semaines, « Titi » est à la tête des Bleuets. L’occasion pour Henry de faire passer un message fort sur Didier Deschamps.

Thierry Henry n’aurait pas pu rêver meilleurs débuts avec l’équipe de France Espoirs. En effet, face au Danemark et la Slovénie à l’occasion de la dernière trêve internationale, les Bleuets d’Henry ont inscrit 8 buts avec seulement un but encaissé (4-1 et 4-0). Des débuts encourageants pour Thierry Henry chez les Espoirs, d’où il va pouvoir travailler directement avec le sélectionneur de l’équipe A des Bleus : Didier Deschamps.

«Ce n’est pas la chance, partout où il va il gagne»

De passage sur RMC pour Rothen s’enflamme vendredi, Thierry Henry a tenu à enterrer une mode sur les réseaux sociaux concernant une chance de Didier Deschamps lors des compétitions de l’équipe de France, lui qui est en poste depuis l’été 2012. Pour Henry, ce ne sont que foutaises. « Énorme respect, on a tout gagné ensemble. Partout où il va il gagne. Donc à un moment donné on me disait : « Oui c’est peut-être la chance », non ce n’est pas la chance, en tant que joueur partout où il va il gagne, en tant que coach partout où il va il gagne, c’est qu’à un moment donné il a quelque chose d’important, un savoir, il sait gérer les joueurs, il sait ce qu’il veut, il sait comment leur parler, il arrive toujours à être pas loin de tout ».

Henry bluffé par le management de Deschamps