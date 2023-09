Snobé par Thierry Henry, il vide son sac

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines maintenant, Thierry Henry est devenu le nouveau sélectionneur des Espoirs. La légende de l'Équipe de France a très bien réussi ses débuts, puisqu'il a gagné ses deux premiers matches. Mathys Tel ne faisait pas partie des joueurs appelés pour ces deux rencontres. L'attaquant du Bayern Munich pourrait l'être lors des prochains rassemblements, il sait sur quoi il doit travailler.

Cet été le sélectionneur des Espoirs a changé. Après Sylvain Ripoll, c'est Thierry Henry qui a pris en main les jeunes talents français. Le champion du monde 1998 aura pour mission de faire briller son équipe, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques 2024, qui se dérouleront à Paris.

Mathys Tel sait ce qu'il doit travailler

Lors des deux premiers matches dirigés par Thierry Henry, Mathys Tel ne faisait pas partie de la liste des joueurs convoqués. Au micro de Téléfoot , ce dernier a évoqué quel aspect de son jeu il devait améliorer pour être sélectionné. « Si je ne suis pas appelé chez les Espoirs, c'est qu'il manque quelque chose, sur l’aspect du buteur, sur le jeu dos au but. Avec Thierry henry on a observé cet aspect-là, que je devais travailler pour pouvoir y être. C’est sûr que j’aurais aimé aller au-dessus, mais je le prends positivement, et ça me permet d’apprendre davantage aussi. »

Mathys Tel gratte du temps de jeu à Munich

Mathys Tel est encore jeune, et il est très compliqué de se faire une place au sein d'un immense club comme le Bayern Munich. Pourtant le Français arrive à grapiller du temps de jeu par ci et par là. En cinq rencontres disputées avec l'équipe allemande cette saison il a déjà marqué deux buts, et délivré une passe décisive.