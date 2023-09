La prochaine star de l’équipe de France déjà au PSG ?

Arnaud De Kanel

Élevé au rang de titulaire indiscutable au PSG par Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery connait une ascension fulgurante. A seulement 17 ans, le Montreuillois de naissance est même devenu capitaine de l'équipe de France Espoirs suite à la nomination de Thierry Henry. Un avenir brillant en A l'attend.

Tout le monde, ou presque, s'accorde à dire que Warren Zaïre-Emery est promis à un avenir radieux. Déjà titulaire au PSG et capitaine des Espoirs à seulement 17 ans, le crack ne devrait pas tarder à faire les beaux jours de l'équipe de France A. Tout porte à le croire en tous les cas.

«Il a su répondre présent»

Bien qu'il ait décidé de lui confier le brassard avec les Espoirs, Thierry Henry ne s'attendait pas à voir Warren Zaïre-Emery titulaire avec le PSG si tôt. Il est déjà impressionné par ce qu'il démontre. « Il a su répondre présent et puis j’avais dit aussi, ce n’est pas une boutade, ce qui me surprend le plus c’est qu’il soit titulaire au PSG. Pas qu’il soit capitaine en Espoirs. Il n’y a pas de problèmes, il a accepté assez facilement et puis c’est bien de savoir s’il peut être un capitaine. Pourquoi pas, et il a montré qu’il pouvait être capitaine. Il parlait plus. Pour l’instant c’est lui le capitaine, il n’y a pas de problème », a lâché le nouveau sélectionneur des Espoirs dans l'émission Rothen S'enflamme vendredi sur RMC . La prise de pouvoir de Zaïre-Emery est assumée par la direction parisienne.

