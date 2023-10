Cauchemar pour Pogba, la nouvelle sortie de son club

Axel Cornic

Maurizio Scanavino, président de la Juventus, s’est exprimé ce vendredi au sujet de l’affaire de dopage qui frappe Paul Pogba. Confirmé positif lors d’une contre-expertise, le milieu français risque une suspension de deux à quatre ans et son club pourrait décider de casser son contrat, qui court encore jusqu’en juin 2026.

Depuis un an et demi, la carrière de Paul Pogba a connu énormément de problèmes, sportifs comme extra-sportifs. Le dernier de ces problèmes pourrait l’obliger à raccrocher les crampons, puisque le Français a été contrôlé positif à un test anti-dopage et à 30 ans, il risque une suspension assez importante.

« Nous attendons de connaitre comment lui et son entourage voudront poursuivre ce parcours »

Lors d’un entretien accordé ce vendredi à Sky Sport Italia , le président de la Juventus s’est exprimé au sujet de ce mauvais feuilleton Pogba. « Humainement, je suis vraiment désolé pour Paul. Nous attendons de connaitre comment lui et son entourage voudront poursuivre ce parcours » a expliqué Maurizio Scanavino.

La fin avec la Juventus ?

Cette sortie fait écho à celle de l’entraineur Massimiliano Allegri, qui avait connu Paul Pogba lors de ses débuts à la Juventus, avec le club qui songerait désormais à résilier son contrat. Des noms ont d’ailleurs déjà fuité pour le remplacer, avec notamment Khéphren Thuram de l’OGC Nice ou encore Manu Koné du Borussia Mönchengladbach.