Le futur Mbappé vers l’Algérie, la France a tout prévu

La rédaction

Régulièrement confronté à la fuite de certains de ses talents vers des pays étrangers, l'équipe de France se voit de plus en plus menacé par la perspective de perdre le prochain Kylian Mbappé ou le futur Zinedine Zidane. Cependant, Hubert Fournier ne semble pas particulièrement inquiet face à cette situation, et sait déjà comment faire face à la question de la bi-nationalité.

Depuis plusieurs années, la France doit gérer l'épineux cas de la double nationalité qui permet à certains joueurs d'évoluer dans toutes les catégories de jeune avec les Bleus avant d'opter pour une autre sélection en A. Ces derniers mois, l'Espagne (Laporte, Le Normand) ou encore l'Algérie (Gouiri, Delort, Aouar) en ont profité. Si pour le moment, l'équipe de France n'a pas vraiment été impactée par ces choix, qu'en sera-t-il si un crack présenté comme le prochain Mbappé ou Zidane venait à refuser de jouer avec les Bleus ? C'est la question qui a été posée à Hubert Fournier, qui sait visiblement comment éviter ça.

«La perspective de jouer avec l'équipe de France A. C'est la meilleure publicité»

« La qualité de notre encadrement et la perspective de jouer avec l'équipe de France A. C'est la meilleure publicité. J'ai eu le cas de Nabil Fekir à Lyon, il a failli jouer pour l'Algérie, ça s'est joué en une après-midi, et derrière il est champion du monde avec la France. Après, c'est aussi un plaisir de voir l'Algérie championne d'Afrique avec des joueurs formés en France. Ça montre que, quelque part, on coopère. Les politiques ont un peu de mal à le faire. Nous, les sportifs, on y arrive très bien », lance le Directeur technique national dans les colonnes de L'EQUIPE .

Fournier ne regrette rien pour Gouiri