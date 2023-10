Un nouveau explose, Deschamps l’interpelle déjà

Hugo Chirossel

À l’instar de Warren Zaïre-Emery au PSG, Mathys Tel réalise de très bonnes choses depuis le début de la saison. Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps s’est exprimé sur le jeune attaquant du Bayern Munich, âgé de seulement 18 ans. Le sélectionneur de l’équipe de France le surveille, mais estime qu’il a encore des étapes à franchir avant d’être appelé avec les Bleus.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Les Bleus seront opposés aux Pays-Bas, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, ainsi qu’à l'Écosse en match amical. L’occasion pour le sélectionneur français de s’exprimer sur un jeune talent très bon depuis le début de la saison sous les couleurs du Bayern Munich : Mathys Tel.

«C'est intéressant»

« Au dernier rassemblement, il n'était pas avec les Espoirs et là on verra ce que Thierry Henry annoncera. Il a une efficacité qui est très bonne par rapport au temps de jeu qu'il a. Il a cette capacité, au moins, d'être décisif quand il rentre. J'espère pour lui qui sera amené à avoir le plus de temps de jeu possible, amener à commencer les matchs. Mais c'est intéressant, évidemment, ce qu'il fait », a déclaré Didier Deschamps au sujet de Mathys Tel, dans des propos relayés par RMC Sport .

«On est attentifs mais il y a quand même des étapes à franchir»