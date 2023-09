Équipe de France : Après Henry, il tente sa chance avec de Deschamps !

Thomas Bourseau

Du haut de ses 18 ans, Mathys Tel impressionne et reste sur deux buts et une passe décisive lors de ses trois dernières sorties avec le Bayern Munich. De quoi commencer à sérieusement le faire penser au rêve bleu. Après avoir interpellé Thierry Henry pour l’équipe de France Espoirs, l’attaquant du Bayern Munich en a fait de même pour les Bleus.

A l’été 2022, et alors qu’il n’était âgé que de 17 ans, Mathys Tel quittait le Stade Rennais pour le Bayern Munich. Un choix qui s’avère pour le moment payant puisque l’attaquant français dispose d’un temps de jeu plutôt conséquent pour sa post formation. A présent, Tel attend un appel pour l’équipe de France… Espoirs !

«Avec Thierry Henry on a observé cet aspect-là, que je devais travailler pour pouvoir y être»

Pour Téléfoot , Mathys Tel s’est confié sur son envie d’arborer le maillot des Bleuets incessamment sous peu, les Espoirs étant entraînés par Thierry Henry à présent. « Si je ne suis pas appelé chez les Espoirs, c'est qu'il manque quelque chose, sur l’aspect du buteur, sur le jeu dos au but. Avec Thierry Henry on a observé cet aspect-là, que je devais travailler pour pouvoir y être. C’est sûr que j’aurais aimé aller au-dessus, mais je le prends positivement, et ça me permet d’apprendre davantage aussi ».

«L'équipe de France est dans ma tête, parce que c'est ma nation et mon pays»