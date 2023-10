Un joueur du PSG sur le point de tourner le dos à la France ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Hugo Ekitike ne rentre plus dans les plans du PSG. L'attaquant devrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato hivernal. Un changement radical pour le joueur, qui a, aussi, la possibilité d'opter pour une autre nationalité sportive. L'attaquant pourrait défendre les couleurs de son pays d'origine : Le Cameroun. Samuel Eto'o n'a d'ailleurs pas hésité à lui passer un coup de fil.

Entraîneur de l'équipe de France espoirs, Thierry Henry s'est passé des services d'Hugo Ekitike. Une décision logique puisque le joueur ne joue plus sous le maillot du PSG. Mais le champion du monde 1998 a, tout de même, tenu à lui délivre un message positif.

Henry a discuté avec Ekitike

« Je ne vais pas raconter la discussion que l'on a eue, mais il sait ce qu'il doit faire. Non pas ce que j'attends, juste ce qu'il doit faire. On verra bien ce qui va se passer, mais ce n'est pas évident de se retrouver dans ce genre de situation. Il faut quand même se rappeler qu'il y a un an, un an et demi, tout le monde le voulait. On a eu une discussion franche, il a tenu quelques propos qui m'ont intéressé. On verra... Mais le combat à Paris devant va être terrible. On sait qu'il y en a un qui va jouer, en tout cas » a lâché Henry.

Le Cameroun le courtise