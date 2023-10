Le PSG crée la polémique, Deschamps et Henry changent tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, le PSG s'était retrouvé au cœur d'une petite tempête médiatique après une blague de Christophe Galtier à la suite d'une question sur le moyen de transports utilisé par les Parisiens, qui privilégient souvent l'avion. Et afin d'éviter les critiques, mais également pour des raisons écologiques, la FFF a décidé que les équipes de France se déplaceront en train pour les trajets de moins de 3 heures.

La blague sur le char à voile de Christophe Galtier aura très largement fait parler. Et pour cause, interrogé sur les déplacements du PSG et notamment le fait que l'avion est régulièrement privilégié par rapport au train, le technicien français a probablement minimisé l'impact de sa réponse sur un sujet si sensible. D'ailleurs, l'équipe de France a décidé d'éviter de vivre une telle polémique et prend le virage écologique. En conférence de presse, Philippe Diallo annonce ainsi un changement pour les trajets de moins de 3 heures des équipes de France.

Les Bleus vont opter pour le train

« Nos sélections nationales prendront le train dans tous les déplacements de moins de trois heures. Et je pense à toutes les sélections nationales, y compris les A. Nous avons déjà, avec Hervé Renard, convenu qu’il déplaçait son équipe féminine à Valenciennes par le train. Nous avions défini avec Thierry Henry que son équipe se déplacerait à Nancy en train », explique le président de la FFF avant de poursuivre.

La FFF veut «mettre en lumière une politique de transition écologique»