PSG : Il a vécu un calvaire avec Deschamps

Hugo Chirossel

En difficulté avec le PSG depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani n’a pas fait le plein de confiance lors de cette trêve internationale. L’attaquant de 24 ans a affiché les mêmes lacunes avec l’équipe de France. Le joueur du club de la capitale a conscience d’être passé à côté de son rassemblement.

Alors qu’il partait numéro 1 dans l’esprit de Didier Deschamps, Randal Kolo Muani n’a pas marqué des points lors de cette trêve internationale. À l’image de son début de saison avec le PSG, l’attaquant de 24 ans a manqué de justesse technique et n’a pas trouvé le chemin des filets. Ce qui pousse Didier Deschamps à revoir ses plans pour la pointe de l’attaque des Bleus .

«Tout est allé très vite pour lui»

Avant le match amical face à l’Ecosse, Didier Deschamps avait pris la défense de Randal Kolo Muani en conférence de presse : « Avec vos critiques, ça ne va pas aller dans le bon sens… Randal ne fait pas tout bien. Avant la Coupe du Monde, peu de gens pensaient qu’il serait avec nous. Il a enchaîné avec de bonnes choses. Tout est allé très vite pour lui. Sur le terrain, il a toujours la même volonté et la même disponibilité. Il est jugé sur son efficacité et il a une bonne marge de progression à ce niveau-là, il le sait. Touché ? Non, je ne pense pas, car il est toujours relativement calme. Mais je le répète, tout a été très vite pour lui . »

Un rassemblement compliqué pour Kolo Muani