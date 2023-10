Luis Enrique va imiter Didier Deschamps au PSG ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani font face à quelques difficultés dans le jeu. L'un peine à la finition, l'autre n'est peut-être pas utilisé au bon poste jusqu'à présent. De ce fait, Luis Enrique pourrait bien décider d'instaurer une concurrence entre les deux joueurs, à l'image de Didier Deschamps en équipe de France.

Depuis le début de saison, quelques joueurs du PSG font face à quelques difficultés. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé. L'ailier de 26 ans montre plusieurs lacunes dans le dernier geste, notamment à la finition des actions. Pour le moment, le champion du monde 2018 n’a toujours pas trouvé le chemin des filets avec le PSG.

Dembélé et Kolo Muani galèrent sous Luis Enrique

Mais ce n’est pas tout. Randal Kolo Muani n’est peut-être pas non plus à sa place dans le système actuel de Luis Enrique. Positionné à la pointe de l'attaque parisienne jusqu'à présent, le joueur de 24 ans est capable d’évoluer sur le côté droit et cela permettrait d’exploiter au mieux ses qualités. De ce fait, l’entraîneur du PSG pourrait prendre une grande décision avec les deux joueurs.

Vers une concurrence Dembélé - Kolo Muani au PSG ?