Un attaquant du PSG galère, le vestiaire de Deschamps réclame son remplaçant

Hugo Chirossel

Arrivé au PSG cet été dans le cadre d’un transfert estimé à 90M€, Randal Kolo Muani est en difficulté en ce début de saison. Ce qui pourrait pousser Didier Deschamps à revoir ses plans pour la pointe de l’attaque de l’équipe de France, alors qu’Olivier Giroud n’a pas été très convaincant non plus. Marcus Thuram pourrait alors en profiter.

0, c’est le nombre de buts inscrit par les avant-centres de l’équipe de France lors de cette trêve internationale. Titulaire face aux Pays-Bas (2-1), Randal Kolo Muani a montré les mêmes difficultés qu’avec le PSG depuis le début de la saison et a manqué de justesse technique.

Le PSG prend un stop, il déballe tout sur son transfert https://t.co/WriSFZ3eyp pic.twitter.com/3RQhIAfSgr — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Giroud n'a pas convaincu non plus

Contre l’Ecosse (4-1), c’est Olivier Giroud qui a commencé la rencontre. Si l’attaquant de 37 ans a provoqué un penalty, il n’a pas été très convaincant non plus. Mais les difficultés d'Olivier Giroud et de Randal Kolo Muani pourraient faire un heureux : Marcus Thuram.

Thuram, le grand gagnant ?