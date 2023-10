Équipe de France : Deschamps lâche un coup de pression inattendu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi contre l’Écosse (4-1), Benjamin Pavard a régalé en inscrivant son premier doublé avec l’équipe de France. Une performance saluée par Didier Deschamps, qui a néanmoins prévenu son joueur pour la suite, rappelant la concurrence importante dans l’axe de la défense où il fut positionné à l’occasion de ce match amical.

Positionné en défense centrale par Didier Deschamps contre l’Ecosse, Benjamin Pavard a eu l’efficacité d’un buteur en trouvant le chemin des filets par deux fois de la tête. Une première chez les Bleus depuis le doublé historique de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du monde 1998 contre le Brésil. Une performance évidemment appréciée par Didier Deschamps, qui a néanmoins mis en garde son joueur pour la suite, dans des propos relayés par Le Figaro.

«Inadmissible» : Deschamps débarque en direct et pousse un coup de gueule ! https://t.co/3CZodYgNpl pic.twitter.com/yTGqN62GKO — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

« A partir du moment où il n'est pas en confiance au poste de latéral, il allait avoir un rôle en défense centrale »

« Il marque des buts importants, même si ce n'est pas son registre. C'est un plus de ce qu'il a fait dans son rôle de défenseur. Il a été efficace, dans un rôle qui lui convient mieux, évidemment. Je lui ai dit en début de stage, à partir du moment où il n'est pas en confiance au poste de latéral, il allait avoir un rôle en défense centrale », a indiqué Didier Deschamps, tout en rappelant l’importante concurrence dans l’axe de la défense.

« Dans l’axe, il y a du monde et une grosse concurrence »