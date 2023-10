Mbappé enchaîne, Deschamps lâche un message qui va plaire au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il n’avait pas trouvé le chemin des filets avec le PSG depuis le 19 septembre, et un match de Ligue des champions contre Dortmund, Kylian Mbappé s’est rassuré avec l’équipe de France en inscrivant trois buts lors des deux rencontres organsinées en ce mois d’octobre. Didier Deschamps savoure, sans se montrer surpris.

Kylian Mbappé a profité de la trêve internationale pour faire le plein de confiance sous le maillot de l’équipe de France, lui qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis la victoire du PSG face au Borussia Dortmund (2-0) le 19 septembre dernier. Déjà auteur d’un doublé contre les Pays-Bas (3-1), lui permettant de battre le record de buts de Michel Platini (41), Kylian Mbappé a enchaîné mardi avec une nouvelle réalisation face à l’Ecosse (4-1). De bon augure pour la suite, bien que Didier Deschamps assure ne pas avoir été inquiet par la forme de son joueur.

« Il s'est comporté comme un vrai capitaine »

« Vous étiez très inquiet pas moi , a répondu Deschamps en conférence de presse, relayé par Le Figaro. Il a été très impliqué, avec de la fraîcheur et de l'enthousiasme. Il s'est comporté comme un vrai capitaine. Il a répété beaucoup d'efforts défensifs et avec la liberté que je lui laisse et dont il a besoin, il a été rayonnant . »

« C'est un très bon stage »