Il quitte l’OM et balance sur l’équipe de France !

Pierrick Levallet

Appelé en équipe de France par Didier Deschamps en ce mois d'octobre, Boubacar Kamara pourrait bien fêter sa quatrième sélection ce mardi contre l'Écosse. Sa première, il l'a honorée en juin 2022 contre la Croatie. Le milieu défensif de 23 ans a d'ailleurs avoué que le fait d'avoir porter le maillot des Bleus a tout changé pour lui par la suite.

Régulièrement appelé par Didier Deschamps ces derniers temps, Boubacar Kamara a été appelé pour la première fois en équipe de France le 19 mai 2022. Étincelant sous les couleurs de l’OM, le milieu défensif avait remplacé Paul Pogba, qui s’était blessé en club. Il a néanmoins pu honorer sa première sélection le 3 juin contre la Croatie (1-1) en entrant en jeu à la place d’Aurélien Tchouaméni. Désormais joueur d'Aston Villa, qu'il a rejoint libre à l'été 2022 après la fin de son contrat à l'OM, Boubacar Kamara a d’ailleurs avoué que son premier match chez les Bleus a tout changé pour lui.

Un joueur de Deschamps va devoir s'expliquer sur une polémique https://t.co/FsfMN2G7YQ pic.twitter.com/g2CS6y6oeH — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

«J'ai compris que ce n'était pas la même chose»

« C'est une grande étape, oui, de jouer en bleu. J'avais pour objectif d'être international et, quand on le devient, on sent qu'on change de dimension et de statut. Le regard des gens sur toi change aussi. Après cela, je suis parti en Angleterre. Dès que je suis arrivé dans le vestiaire, j'ai compris que ce n'était pas la même chose. Mes nouveaux coéquipiers me regardaient comme un joueur qui faisait partie du groupe des champions du monde en titre » a indiqué l’ancien crack de l’OM dans les colonnes de L’Equipe .

Deschamps réserve une surprise à Kamara ?