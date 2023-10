Polémique en équipe de France, l’accusé lâche ses vérités

Thomas Bourseau

Jean-Clair Todibo a été pris en flagrant délit de rire pendant une minute de silence vendredi dernier à Amsterdam avec l’équipe de France. Alors que l’affaire prend des proportions importantes avec l’implication du Conseil National de l’Éthique de la FFF, Todibo a tenu à s’exprimer pour évincer tous les doutes autour de sa personne.

Vendredi soir, l’équipe de France était opposée aux Pays-Bas à la Johan Cruyff Arena, moment où les Bleus ont finalement validé leur billet pour l’Euro en Allemagne à la fin de la saison (2-1). Dans le cadre du coup d’envoi, une minute de silence a été effectuée en hommage aux victimes en Israël et Gaza, et notamment en mémoire du professeur Dominique Bernard, le professeur assassiné à Arras.

Le Conseil National de l’Éthique demande des explications à Todibo

Jean-Clair Todibo a été aperçu en train de rire par les caméras au moment de la minute de silence en question. Selon RMC Sport, le Conseil National de l’Éthique ou CNE de la Fédération française de football aurait fait le choix de demander des explications au défenseur de l’OGC Nice et de l’équipe de France au sujet de son comportement.

Todibo se justifie et lâche ses vérités

Ce lundi, Jean-Clair Todibo a souhaité éclaircir cette situation dans le cadre de la conférence de presse de Mike Maignan et de Didier Deschamps. « J'ai tenu à m'exprimer par rapport à l'ampleur que la situation prend. L'interprétation de la situation est assez folle. Je ne pense pas être un garçon irrespectueux vis-à-vis de ces choses-là. J'ai eu un rire nerveux mais en aucun cas je moquais de la situation actuelle. Le contexte était assez particulier, dans les tribunes on était au milieu des supporters adverses. Certains ont fait certaines blagues et j'ai eu un rire nerveux. En aucun cas je me moquais de la situation ».

«Ça entache l'éducation que ma mère m'a donnée»