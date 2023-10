Pogba au plus mal, un cadre de Deschamps se lâche

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, Paul Pogba vit une période très difficile. Des problèmes judiciaires avec sa famille, des blessures à répétition, et maintenant c'est une affaire de dopage qui vient obscurcir l'avenir du milieu de terrain. Il a été confirmé récemment que le champion du monde a bien pris de la testostérone, et il attend de savoir ce que la Juventus va faire de lui. En attendant, il a justement reçu le soutien d'un de ses coéquipiers en Italie, Adrien Rabiot.

L'Équipe de France s'est imposée vendredi soir face aux Pays-Bas. Les joueurs de Didier Deschamps sont donc déjà qualifiés pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Une compétition que ne devra probablement pas disputer Paul Pogba. En effet, le milieu de terrain risque une grosse suspension, suite à la prise de testostérone. Cela pourrait même acter la fin de sa carrière.

Pogba a pris de la testostérone

Il y a quelques semaines, la presse italienne annonçait que Paul Pogba avait été contrôlé positif à la testostérone. Une deuxième analyse a depuis eu lieu, et elle a confirmé que le champion du monde avait bien eu recours à ce produit. Il est donc pour le moment suspendu, en attendant de connaître sa sanction, qui pourrait atteindre plusieurs années. La Juventus de Turin réfléchirait même à mettre fin au contrat de son joueur.

Rabiot vole au secours de Pogba