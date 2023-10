En direct, il interpelle Didier Deschamps

Thomas Bourseau

Lucas Hernandez fait partie des tauliers de Didier Deschamps et ce, depuis 2018. Champion du monde en Russie avec l’équipe de France, Hernandez apprécie l’émergence constante de nouveaux talents chez les Bleus sous la houlette du sélectionneur qui intègre les jeunes joueurs au fur et à mesure.

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps fait en sorte d’inclure de plus en plus de nouvelles têtes en équipe de France, de par sa volonté ou bien en raison de divers forfaits pour cause de blessures. C’est notamment la raison pour laquelle, Malo Gusto a intégré ce rassemblement d’octobre.

Lucas Hernandez valide l’intégration des jeunes

Entré en jeu vendredi soir à la place du revenant Jonathan Clauss, Malo Gusto n’est qu’un exemple parmi tant d’autres des nouvelles têtes présentes en équipe de France. Pour les médias de la Fédération française de football, Lucas Hernandez s’est confié sur l’intégration régulière de nouvelles têtes et de jeunes au sein de l’équipe de France de la main de Didier Deschamps.

«Ils nous font un bien incroyable, ils ont tous envie de s’améliorer»