Victime de Kylian Mbappé, il s’incline

Thomas Bourseau

Les Pays-Bas ont une nouvelle fois été battus par l’équipe de France ce vendredi soir (2-1) comme ce fut le cas en mars dernier (4-0). Et une nouvelle fois, Kylian Mbappé a inscrit un doublé face aux Oranje. De quoi pousser Virgil Van Dijk à s’incliner devant le capitaine des Bleus.

Kylian Mbappé restait sur quatre matchs sans avoir trouvé la faille avec le PSG. Mais vendredi soir, avec le brassard de capitaine en équipe de France, Mbappé a retrouvé ses bonnes habitudes en inscrivant un doublé.

C’est historique, Kylian Mbappé fait mieux que Michel Platini

De par sa prestation et son réalisme, Kylian Mbappé a égalé puis dépassé Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France avec qui il compte 42 unités à présent.

Moqué, Kylian Mbappé a pris sa revanche ! https://t.co/NacbKBZ8FU pic.twitter.com/2uyRcgFC0C — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

«Mbappé ? C'est ça le haut niveau»