Mbappé dans la légende, il empile les victimes !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est plus à présenter. De par ses performances XXL en équipe de France avec qui il a remporté une Coupe du monde et une Ligue des nations en plus d’une place de finaliste lors du dernier Mondial avec un triple en finale, Mbappé est entré dans la légende en dépassant Michel Platini au classement des buteurs. Et le destin a joué un joli tour à Mbappé qui empile les victimes.

Ce vendredi, Kylian Mbappé est encore plus entré dans l’histoire du football français. Du haut de ses 24 ans, le capitaine de l’équipe de France a égalé, puis dépassé le nombre de buts marqués par Michel Platini chez les Bleus grâce au doublé qu’il a signé face aux Pays-Bas. L’équipe de France a donc validé son ticket pour le prochain Euro, emmenée par un Mbappé des grands soirs, face à sa victime préférée.

Les Pays-Bas (6 buts) : le commencement, l’aboutissement et la victime préférée de Mbappé

Le 31 août 2017, quelques heures avant que son transfert soit effectif au PSG, Kylian Mbappé inscrivait son premier but en équipe de France au bout de sa cinquième sélection. Les Pays-Bas ont fait les frais de l’éclosion de celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG par la suite. Mbappé inscrivit donc son premier but face à la sélection néerlandaise avant d’en inscrire cinq autres par la suite dont quatre en 2023. L’histoire retiendra que tout a commencé avec les Pays-Bas et que Mbappé est entré dans la légende également grâce à cette même sélection des Oranje .

Equipe de France : L’énorme sortie de Deschamps sur Mbappé https://t.co/bJdJJIfG0f pic.twitter.com/Lt7eRTVLA8 — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

L’Argentine (5 buts) : de la folie russe à la douche froide du Qatar

Au cours du Mondial 2018, Kylian Mbappé a certes inscrit son premier but lors d’une Coupe du monde à l’occasion de la phase de poules et de la victoire des Bleus face au Pérou (1-0). Néanmoins, c’est contre l’Argentine en 1/8ème de finale que Kylian Mbappé a vraiment fait une déclaration au monde qu’il faudra compter sur lui à l’avenir en signant un doublé face à la bande de Lionel Messi, et éliminant au passage les Argentins. L’Acte II a eu lieu au Qatar lors du dernier Mondial à l’automne dernier. Et une fois encore, Mbappé s’est montré inspiré face à l’ Albiceleste du septuple Ballon d’or en claquant un triplé, portant ainsi son total de buts à 5 face aux triple champions du monde. Néanmoins, l’équipe de France s’est tristement inclinée à la séance de tirs au but après une fin de match folle (3-3, 4-2 aux Tab).

Le Kazakhstan (4 buts) impuissant face à Mbappé

Le 13 novembre 2021 dernier, l’équipe de France disputait la 9ème journée des 10 de la phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Au Stade de France, après une victoire sur le score de 2 buts à 0 à l’aller, les Bleus de Didier Deschamps ont étrillé le Kazakhstan avec un quadruplé de Kylian Mbappé. L’équipe de France a remporté ce match sur le score fleuve de 8 buts à 0 avec des réalisations d’Antoine Griezmann, d’Adrien Rabiot et de Karim Benzema, par deux fois, avant qu’il prenne sa retraite internationale un an plus tard.

La Croatie, la Pologne ou encore l’Islande ont concédé à deux reprises

Kylian Mbappé a rencontré à plusieurs reprises le Danemark ou encore la Croatie au cours de sa carrière internationale avec l’équipe de France. Celui qui est à présent le capitaine des Bleus et le quatrième meilleur buteur de leur histoire est parvenu à inscrire deux buts en un seul ou plusieurs matchs face à diverses équipes. Que ce soit l’Islande, la Croatie, l’Afrique du Sud, l’Autriche, le Danemark, la Pologne ou encore la Russie, Mbappé a trouvé le chemin des filets à deux reprises.

Les États-Unis, l’Espagne, la Belgique… Ils s’en sortent avec un bilan d’un but encaissé

Kylian Mbappé dispose de ses aises avec certaines nations comme les Pays-Bas ou encore l’Argentine. Néanmoins, le numéro 10 de l’équipe de France éprouve plus de difficultés dans certaines oppositions à trouver plus facilement le but. En attestent ses uniques réalisations face aux États-Unis, la Moldavie, Andorre, la Suède, le Pays de Galles, l’Ukraine, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, l’Australie, Gibraltar, la Grèce… et le Pérou : son premier but en Coupe du monde.