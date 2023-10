«Pas réglo» : Énervé, Thierry Henry pousse un coup de gueule !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les Bleuets se sont imposés avec difficulté ce vendredi contre la Bosnie (2-1), l’équipe dirigée par Thierry Henry a terminé à dix après l’expulsion de Désiré Doué dans les dernières rencontres. En revanche, l’adversaire de la France n’a écopé d’aucun carton rouge, de quoi agacer le sélectionneur.

Et de trois pour les Espoirs de Thierry Henry ! Ce vendredi, les Bleuets sont repartis de Bosnie avec les trois points au terme d’une rencontre difficile pour le compte des éliminatoires de l’Euro Espoirs 2025. Le champion du monde 1998 réalise des débuts parfaits sur le plan comptable avec son équipe, mais cela ne l’a pas empêché de pester au coup de sifflet final. C’est un Thierry Henry « énervé » qui est en effet revenu sur l’arbitrage, pointant du doigt l’engagement physique de l’adversaire.

« C’était limite au niveau de l’agressivité »

« Deux pieds très élevés de leur part dans le dos de nos joueurs et nous on prend rouge sur deux jaunes (Désiré Doué, ndlr), sûrement mérité mais j’ai trouvé que c’était limite au niveau de l’agressivité. On est resté calme et ça fait du bien de gagner ce genre de match, gagner à l’extérieur ce n'est pas évident mais c’était un bon petit match à l’extérieur, on a vu des joueurs fatigués à fin du match mais c’est bien », a lâché le sélectionneur des Bleuets , relayé par Foot-Mercato .

«Ce n’était pas totalement réglo »