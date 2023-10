Il accepte le défi de Thierry Henry et dévoile les coulisses

Thibault Morlain

Nommé sélectionneur des Espoirs en lieu et place de Sylvain Ripoll, Thierry Henry retrouve donc un banc de touche et un rôle de numéro 1. Désormais en charge des Bleuets, il peut compter sur le soutien de son staff. Gérald Baticle a notamment accepter de devenir l'adjoint de Thierry Henry et a dévoilé les coulisses de sa décision.

Après l'AS Monaco et l'Impact Montréal, Thierry Henry, qui a également été adjoint en sélection de Belgique, retrouve un poste d'entraîneur principal. Le champion du monde 98 l'a avoué, il était impossible pour lui de dire non à l'équipe de France et le voilà maintenant entraîneur des Espoirs, en charge de Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Rayan Cherki et compagnie.

« Cela s’est passé très simplement »

Pour l'accompagner, Thierry Henry est notamment entouré de Gérald Baticle. Un rôle d'adjoint sur lequel il s'est livré pour Francetvinfos . Le bras droit de Thierry Henry chez les Espoirs a alors confié sur les dessous de son arrivée : « Cela s’est passé très simplement. J’ai eu au téléphone Hubert Fournier (le Directeur technique national, ndlr) et Marc Keller (membre du Comité exécutif de la FFF, en charge des sélections Espoirs et jeunes, ndlr), qui m’ont demandé de réfléchir à l’idée de revenir adjoint. Ma réflexion a été très simple : je n’ai aucun problème d’ego à redevenir adjoint. Ce qui m’intéresse, c’est le projet et avec qui. Il faut humainement avoir une bonne connexion et d’être en phase, dans la manière de jouer ».

« C’est une fierté »