Benzema - Mbappé : La révélation choc sur le choix de Deschamps !

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps avait décidé de rappeler Karim Benzema à partir du dernier Euro. Et alors qu’on poussait en coulisses afin de voir une ligne d’attaque composée par Benzema et Kylian Mbappé, Deschamps a maintenu sa confiance en Antoine Griezmann en changeant de système pour lui selon L’Équipe.

Didier Deschamps a un homme de confiance depuis ses débuts, ou presque, sur le banc de touche de l’équipe de France. Evidemment, ce n’est donc pas son capitaine Kylian Mbappé, mais plutôt Antoine Griezmann. A 32 ans, l’attaquant de l’Atletico de Madrid n’est pas le vétéran du groupe. Mais en atteste sa 124ème sélection ce vendredi soir, ses 44 buts, ses 28 passes et son 81ème match d’affilée en Bleus, c’est tout comme.

La paire Benzema - Mbappé était réclamée, Deschamps n’a pas cédé

Alors forcément, au moment où Karim Benzema a été rappelé en équipe de France dans le cadre de l’Euro 2021, le choix de Didier Deschamps s’est porté sur l’ancienneté et sur Antoine Griezmann. Alors qu’en coulisses, on militait pour témoigner d’un duo d’attaque formé par Karim Benzema et Kylian Mbappé seulement, le sélectionneur de l’équipe de France a continué de faire confiance à Antoine Griezmann comme le rapporte L’Équipe .

Deschamps a une totale confiance en les capacités d’adaptation de Griezmann