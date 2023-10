Il l’annonce, Griezmann «se plie» pour l’équipe de France

Thomas Bourseau

Son utilisation de la part du sélectionneur Didier Deschamps en équipe de France parle pour lui : Antoine Griezmann est indispensable à ses yeux. Mais pas seulement. Boubacar Kamara témoigne à chaque rassemblement auquel il prend part de l’implication totale de Griezmann chez les Bleus en expliquant même à quel point l’attaquant de l’Atletico de Madrid le bluffe.

Antoine Griezmann n’est plus un profil à présenter. Champion du monde, une fois vice-champion d’Europe et une autre du monde, l’attaquant de l’Atletico de Madrid dispose d’un joli CV en sélection. En témoigne son 81ème match d’affilée qui devrait avoir lieu ce vendredi soir à Amsterdam pour la rencontre équipe de France - Pays-Bas.

«Il rigole quand il faut rigoler, mais dès que c’est le boulot, il est à fond»

Le meilleur passeur de l’histoire de l’équipe de France est à sept unités du nombre de buts en Bleus de Thierry Henry. Mais c’est surtout par son professionnalisme qu’il impressionne Boubacar Kamara, international français d’Aston Villa. « C’est un très grand professionnel qui sait faire la part des choses. Il rigole quand il faut rigoler, mais dès que c’est le boulot, il est à fond, toujours à se plier pour l’équipe ».

Un joueur de l’équipe de France quitte le PSG et ne regrette rien https://t.co/oNmaEeU940 pic.twitter.com/aefGdZF8nQ — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

«Tu regardes après son équipement plein d’herbe et tu te dis : ah oui, quand même»