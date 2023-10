C’est l’hécatombe en équipe de France, voilà le grand oublié de Deschamps

Pierrick Levallet

En ce mois d'octobre, Didier Deschamps fait face à une hécatombe en équipe de France. Le sélectionneur des Bleus ne peut pas compter sur plusieurs joueurs, dont Dayot Upamecano, William Saliba et Jules Koundé. Le sélectionneur des Bleus a alors décidé d'appeler Malo Gusto et Castello Lukeba en renfort. Mais il aurait également pu accorder sa confiance à Mohamed Simakan.

Didier Deschamps fait face à une véritable hécatombe en équipe de France ! De nombreux joueurs ont déclaré forfait pour les rencontres face au Pays-Bas (13 octobre) et l’Écosse (17 octobre). Le sélectionneur des Bleus ne peut notamment pas compter sur Dayot Upamecano, William Saliba, Axel Disasi et Jules Koundé.

Simakan rêve de l'équipe de France

Didier Deschamps les a alors remplacés par Malo Gusto et Castello Lukeba. Les deux anciens de l’OL feront leur grande première en équipe de France. Toutefois, le champion du monde 1998 et 2018 aurait également pu appeler Mohamed Simakan. Auteur d’un excellent début de saison avec le RB Leipzig, le défenseur de 23 ans espère pouvoir un joueur porter le maillot de la sélection. « En rêveur, les Bleus j’y pense et j’y crois. C’est le pays où je suis né, c’est la sélection qui fait rêver tous les Français. Pour moi, c’est même plus qu’un rêve. Je me dois de tout faire pour aller le chercher. Il y a toujours une place à prendre » a-t-il confié dans un entretien pour Téléfoot il y a un peu moins d'un an.

Deschamps l'a encore snobé